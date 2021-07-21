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Общество21 июля 2021 9:02

Старинная булыжная мостовая, найденная на улице Варварской, будет сохранена

По словам специалистов, она относится к 17-19 векам
Валерия МУРОМЦЕВА
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На улице Варварской идет масштабная реконструкция.

На улице Варварской идет масштабная реконструкция.

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Булыжная мостовая, найденная в ходе ремонта улицы Варварской в центре Нижнего Новгорода, будет сохранена. Об этом со ссылкой на МКУ «ГУММиД» пишет Newsroom24.

Сейчас в историческом центре города идут масштабные работы по благоустройству. Варварская – один из таких объектов. Здесь одновременно идет ремонт инженерных сетей, дороги, тротуаров и фасадов зданий. Несколько дней назад рабочие обнаружили здесь участок старинной мостовой, мощенной булыжником – такие были везде в центре Нижнего Новгорода в 17-19 веках.

В МКУ «ГУММиД» заверили, что участок исторической мостовой примерно два на два метра планируют сохранить, уложив сверху выравнивающий слой.