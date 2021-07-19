Систему навигации поменяют на четырёх станциях метро в Нижнем Новгороде

На четырех станциях нижегородского метро изменится навмгация. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Структура указателей на станций метро «Горьковской», «Московской», «Стрелке» и «Парке Культуры» была признана устаревшей. Новая же должна стать современной и улучшить визуальное восприятие информационных сообщений. Для этого выделили 3,2 млн рублей.

Так, подрядчика определят уже 21 июля, а работы продлятся вплоть до 19 августа 2021 года.

Известно, что все названия над входными павильонами будут продублированы на английском языке.

Напомним, что заброшенные метро в городах - Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде – наконец-то достроят.

Так, уже известно, что средства на строительство метро в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде есть. Начал работ в Челябинске запланировано на 2022 год и стоимость работ оценивают около 40 млрд рублей. Следующим на очереди будет Нижний Новгород.