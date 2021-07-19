Аллею в Автозаводском парке заасфальтируют Фото: пресс-служба правительтсва Нижегородской области

Ремонтные работы начались в Автозаводском парке культуры и отдыха в Нижнем Новгороде. Там заасфальтируют «Цветочную аллею». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В августе отремонтируем до 400 метров асфальтового покрытия в городках аттракционов. Всего будет заасфальтировано 2 000 квадратных метров покрытия, - написал в своем Instagram Юрий Шалабаев.

Также по его словам, ограждение парка «Дубки» восстановят до 25 июля. Оно частично покосилось и было повреждено вандалами.

- На данный момент подрядчик приводит в порядок ограждение: выпрямляет погнутые участки забора вдоль проспекта Ленина, устанавливает декоративные элементы и проводит сварочные работы. На заключительном этапе забор покрасят. Все работы идут по плану, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде сдадут в конце июля, подрядчик снова сроки сдачи благоустройства. Так, причиной переноса открытия сквера на площади Горького стало то, что из-за его охранного статуса подрядчику пришлось искать «нестандартные решения», чтобы не повредить редкие растения, которые там растут.