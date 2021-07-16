Минсельхоз опроверг новость о потере 30% урожая зерновых в Нижегородской области

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области рассчитывает достичь целевого показателя по уборке зерновых культур в регионе в 2021 году. Этот показатель составляет 1,3 миллиона тонн, как уточнили в ведомстве. Таким образом представители Минсельхоза не подтвердили разлетевшуюся в нижегородских СМИ новость о рисках потери 30% урожая в этом году из-за аномальной жары.

– На сегодняшний день нет предпосылок к тому, что он [целевой показатель] не будет достигнут. Оценить фактический объём намолоченного зерна можно будет лишь к концу уборочной кампании, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, в СМИ Нижнего Новгорода сегодня появилась новость, что солнце может уничтожить 15-30% зерновых культур на полях региона, так как сильная жара держалась в период, когда зерно созревало.

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