Замруководителя Балахнинского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

Заместитель главы Балахнинского района Нижегородской области подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями. Информацией об этом поделились в СУ СК России по региону.

По данным следствия, подозреваемая в злоупотреблении полномочиями поручила директору МБОУ "СОШ № 3" отремонтировать столовую школы в 2020 году. Установленную законом конкурсную процедуру заключения контракта через аффилированные лица замруководителя района нарушила. Вместо этого её супруг изготовил прямые договора со школой от имени знакомого ИП. Общую сумму работ (790 тысяч рублей) они поделили поровну.

Действия подозреваемой причинили вред на сумму 790 тысяч рублей МБОУ "СОШ № 3", наделив учреждение финансовыми обязательствами по оплате некачественного ремонта.

Более того, замглавы Балахнинского района оформляла договор на поставку новогодних подарков для детей с ООО "ТТК Логистик" в декабре 2020 года. Поставщик закупил товар на сумму в 1 миллион 100 тысяч рублей, по 150 рублей (примерно) за каждый подарок. Но в образовательные учреждения они проступили уже по цене 270-290 рублей за единицу. Таким образом общая цена приобретённого подозреваемой товара превысила 2 миллиона рублей.

В настоящий момент чиновница находится под домашним арестом. Свою вину она не признала.

Расследование дела продолжается, как и поиски прочих правонарушений со стороны замглавы Балахнинского района.

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