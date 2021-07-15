Еще 4 платные парковки появятся в Нижнем Новгороде в августе Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Четыре новые платные парковки появятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, новые парковки откроют на Ошарская (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова), Нестерова (от ул. Ковалихинской до ул. Ульянова), Родионова (от д. 111 до д. 23 (в местных расширениях проезжей части), Добролюбова (от д. 5 до Зеленского съезда).

Ранее стало известно об открытии в августе платных парковок на улицах Пискунова, Октябрьская и Чкалова.

- Парковки подобного типа уже работают на Рождественской и Нижне – Волжской набережной, там проверяется техника. Штрафы в период опытной эксплуатации не взимаются, - отметили в мэрии.

Кроме того, отмечают, что для автомобилистов предусмотрен годовой абонемент на парковку по льготной цене — скидка составит 50%.

Оплатить парковку можно несколькими вариантами: по SMS, через приложение для мобильных устройств, паркоматы, автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения) и в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

Сейчас в городе после реконструкции уже открыли парковки закрытого типа, где уже введена более удобная система оплаты.