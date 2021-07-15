Два сквера в Приокском районе благоустроят до конца лета Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Скверы НИИИС им. Седакова и «Лесной массив» в Приокском районе пообещали открыть до конца июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Оба сквера должны были сдать еще в начале июля, но подрядчики объявили о проблемах с поставками строительных материалов и переносе срока работ.

- Несмотря на то, что сроки сдачи работ на обоих общественных пространствах сдвинулись, объекты будут сданы до конца июля, и нижегородцы в преддверии Дня города смогут посетить обновлённые территории. Сквер «Лесной массив» до благоустройства был большой необихоженной территорией без освещения с большим количеством народных троп. Сейчас там обустроили пешеходные дорожки, установили опоры освещения, - отметил глава города Юрий Шалабаев.

Кроме того глава Нижнего Новгорода проверил, как идет ремонт въездной стеллы. По словам Юрия Шалабаева стелла, которая встречает въезжающих в Нижний Новгород со стороны Богородского района, является знаковым местом, которое формирует первое впечатление о городе.

- Стеле вернут исторический вид, покрасив ее элементы в коричневый, серый и белый цвета. Буквы в надписи «Нижний Новгород» будут выполнены из материала, устойчивого к коррозии. Работы подрядчик обещает выполнить к августу, - отметил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, что ранее стал известен подрядчик, который благоустроит парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде. Аукцион наконец-то признали состоявшимся, а заказ на благоустройство получила столичная компания «Московское наследие».