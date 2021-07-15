Нижегородский диетолог развенчала популярные мифы о мороженом

Мороженое – не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Об этом заявила кандидат медицинских наук, профессор, председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов Алла Поляшова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

– В состав мороженого входит масло, молоко, сливки, то есть продукты, которые мы считаем полноценными, необходимыми организму, – говорит эксперт. – Что в них плохого? Они являются основой здорового питания.

В них содержатся кальций и фосфор, которые поддерживают здоровое состояние костей и зубов. Калий и магний благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Более того, эти продукты являются источниками незаменимой аминокислоты триптофана, который принимает активное участие в синтезе так называемого «гормона радости», приносящего в нашу жизнь хорошее настроение, спокойствие и здравость мысли. И неважно, в каком виде мы эти продукты употребляем, в теплом или в холодном. И мороженое все эти плюсы имеет.

Есть мнение, что в жару мороженое кушать нельзя, однако, по словам Аллы Поляшовой, говорить надо не об отказе от мороженого, а только об ограничении дозировки. Действительно, у разгоряченного солнцем организма большое количество холодного может вызвать дискомфорт.