Женщина и 8-летний мальчик пропали в Нижнем Новгороде Фото:Поисково-спасательный центр РЫСЬ

Женщина и мальчик разыскиваются в Нижегородской области. Информацию об их пропаже разметил поисково-спасательный центр «Рысь».

По информации, со среды, 7 июля, 32-летнюю Лидию Наумову и 8-летнего Вадима Пескова видели последний раз. С тех пор их местонахождение неизвестно, как и то, кто обратился к волонтерам за помощью и кем пропавшие приходятся друг другу.

У разыскиваемой рост 165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и длинные черные волосы. 8-летний Вадим Песков имеет среднее телосложение, рост 140 см, зеленые глаза и короткие русые волосы.

Неизвестно и то, как пропавшие женщина и мальчик были одеты, но при себе у мальчика был черный рюкзак.

Любую информацию о место нахождении женщины и ребенка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.

Напомним, что 13-летний подросток, которого сутки искали в Балахне, найден погибшим. Его тело извлекли из местной реки Теплая вечером 12 июля.