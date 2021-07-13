Ещё четыре человека утонуло в Нижегородской области

Ещё четыре случая гибели на воде зарегистрировали в Нижегородской области. Один из них произошёл сегодня, 13 июля. Другие – вчера, с шести до девяти часов вечера. Как минимум, один из погибших был совсем молодого возраста, а второй – ребёнок. Данными о случившемся поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, в пруду Холкинского карьера города Урень Нижегородской области утонул мужчина 2003 года рождения. Его тело нашли в месте, не оборудованном для купания, и передали полиции.

В реке Тёплая, у дома 19 по улице Елизарова города Балахна утонул мальчик 2007 года рождения. Водолазы нашли его тело в месте, всё также не оборудованном для купания. Тело передано полиции.

Тело женщины обнаружили в Ленинском районе Нижнего Новгорода, в реке Ока под Мызинским мостом, в не оборудованном для купания месте. Его передали полиции. Личность погибшей ещё не установлена.

Три этих происшествия случились вчера.

А сегодня поступило сообщение о мужчине, утонувшем в Мещерском озере Канавинского района Нижнего Новгорода, у дома 17 по улице Карла Маркса. Водолазы нашли его тело в не оборудованном для купания месте. Личность мужчины ещё не установлена.

Обстоятельства всех трагедий выясняются.

Напомним, в Нижегородском регионе очень остро стоит вопрос гибели жителей на воде. Подобные трагедии случаются ежедневно и по нескольку раз. По вчерашним данным, с 1 июня 2021 года в регионе утонули 54 человека, среди них было 8 детей. Сейчас эта статистика возросла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!