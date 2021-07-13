Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сделал второй компонент вакцины от COVID-19 во вторник, 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«После первой инъекции никаких побочных действий у меня не было. Как и рекомендовал врач, вёл дневник самонаблюдения, следил за самочувствием. Всем рекомендую вакцинироваться, потому что это единственный способ, действительно, побороть вирус», - сказал Юрий Шалабаев.

Сегодня также привился первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. По его словам, никаких побочных явлений после первого компонента у него не было.

Каким именно препаратом вакцинировались чиновники, не уточняется.