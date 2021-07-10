Инцидент с травмой ребёнка на детской площадке в Выксе расследует прокуратура Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке в городе Выкса. Оборвавшиеся качели задели голову маленького мальчика. Данные на этот счёт размещены на официальном сайте прокуратуры региона.

Об инциденте мама мальчика в том числе заявила в социальных сетях. В выксунском городском сообществе ВКонтакте женщина написала:

– Мой ребёнок получил травму головы, катаясь на качелях около тренажёров. Крепление отвалилось и ударило по голове, хорошо был в кепке, но всё равно рассечение головы, а также он ударился попой, упав с высоты.

"Примите меры" – восклицает мама мальчика в конце своего обращения к властям муниципалитета.

Проверку соблюдения требований ФЗ о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения поручили Выксунской городской прокуратуре. Она установит обстоятельства и причины случившегося.

Вопрос принятия мер прокурорского реагирования будет решён по результатам прокурорской проверки.

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