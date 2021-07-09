30 единиц новой техники получили муниципальные предприятия в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям Нижнего Новгорода в четверг, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас в город поступило 30 машин, износ старой техники оценивают на 85-90%. Такая последняя крупная поставка в Нижний Новгород была в 2013 году.

- По поручению губернатора проанализировали ошибки, совершенные зимой. С тем количеством техники, которая была у города, качественно убрать территорию от снега было невозможно. Поэтому техника закупается. До октября в Нижний Новгород придет более 200 машин, которые будут предназначены для уборки города не только зимой, но и летом, чего давно не было, - подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Из 30 единиц новой техники: 3 комбинированные дорожные машины, 5 самосвалов, 4 фронтальных погрузчика, 4 трактора, 2 автобуса, 3 «ГАЗели Фермер» и др.

- Проходили точечные закупки, например, в декабре 2020 года было приобретено 17 машин. Но в этой сфере необходимы системные решения. Я дал поручение проработать возможность приобретения крупной партии машин, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, закупка проводится на средства городского бюджета. В этом году предполагается закупить более 200 единиц техники, из них около 50 - комбинированные дорожные машины.