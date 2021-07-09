Памятник нобелевскому лауреату Жоресу Алферову появится в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде рассмотрел инициативу об установке памятника нобелевскому лауреату по физике в четверг, 8 июля. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на городскую Думу.

Так, на заседании выдвинули инициативу об установке памятника российскому физику, нобелевскому лауреату по физике Жоресу Алферову на территории Нижегородского государственного университета.

Предполагается, что памятник станет символом, примером и мотивацией для студентов университета.

Однако, в ходе обсуждения возникла проблема: установка памятника комитетом по увековечению памяти подразумевает то, что личная или профессиональная деятельность выдающегося человека должна быть связана с Нижним Новгородом.

По итогам заседания было решено выбрать другой вариант сохранить память. По словам спикера городского парламента Олега Лавричева, необходимо выбрать совершенно иной инструмент или механизм, а после найти возможность установить памятник Жоресу Алферову в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируется увековечить память директора Дворца детского творчества имени Чкалова Надежды Белик. Соответствующую инициативу на прошедшем заседании поддержал комитет по увековечиванию памяти выдающихся личностей.