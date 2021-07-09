Прокуратура начала проверку из-за пожара в производственном цехе в Урене

Прокуратура Нижегородской области начала проверку из-за пожара в производственном цехе в Урене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Об этом ведомство сообщила в пятницу, 9 июля 2021 года.

Так, возглавил процедуру проверки местный прокурор Уренского района. Теперь необходимо предоставить оценку соблюдения федерального законодательства, а после принять необходимые меры.

Напомним, что под Нижним Новгородом загорелся завод по изготовлению пеллет. Происшествие произошло в Урене на улице Механизаторов, д. 45. В четверг, 8 июля, в Нижегородской области загорелось двухэтажное здание производственного цеха.

В 19.28 пожар полностью ликвидировали на общей площади 500 кв.м. Из здания эвакуировали 25 человек, детей среди них не было. По предварительной информации, никто не пострадал.