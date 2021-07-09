Очаг африканской чумы свиней выявили в Нижегородской области

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Нижегородской области. Его купировали в Сергачском районе. Об этом сообщает региональный комитет ветеринарии.

Вспышка АЧС свиней началась в селе Старая Березовка в одном из личных подсобных хозяйств. Там содержались три головы свиней. Сейчас на месте провели дезинфекционные работы и выставили ветеринарные посты на границах для того, чтобы не пострадали другие хозяйства региона.

Как сообщают в комитете, основная причина возникновения и заражения африканской чумой в хозяйствах - несоблюдение зоосанитарных требований содержания свиней. Кроме того, местные жители могут принести вирус АЧС на одежде из окрестных лесов. Чтобы избежать этого, достаточно переодеваться и обрабатывать обувь на входе, заходя в хлев после прогулки по лесу.

- Выполнение зоосанитарных правил содержания животных позволит снизить риски заноса вируса в подворье. В частности, необходимо проваривать корма для животных, а готовые корма покупать только с ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими их безопасность. Категорически запрещен свободный выгул свиней, - подчеркнули в комитете ветеринарии региона.

Сейчас эпизоотического очага также купируют в городском округе Воротынский.

Напомним, что в 2016 году тушу поросенка 6-7 месячного возраста нашли местные жители в двух километрах от села Бахтызино у заброшенного асфальтного завода. Исследования показали, что поросенок был инфицирован вирусом африканской чумы свиней. Разлагающийся труп создал чрезвычайно высокую угрозу распространения заболевания, так как вирус может переноситься на одежде приходящих мимо людей или на пробегающих рядом животных.