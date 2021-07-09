Нижегородского патологоанатома задержали за взяточничество

В Нижнем Новгороде подозревают в получении взятки на сумму 170 тысяч рублей заведующую патологоанатомическим отделением городской больницы №5 на улице Нестерова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Так, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. По версии правоохранительных органов, 6 июля 2021 года женщина приняла взятку в размере 170 тысяч рублей от оказывающих ритуальные услуги представителей юридических лиц. За это заведующая патологоанатомическим отделением обещала ускорить процесс официального оформления документов родственникам усопших.

Женщину задержали и выдвинули ей обвинение, свою вину подозреваемая не признала. Сейчас в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Напомним, что начальник судостроительного завода в Нижнем Новгороде был задержан за взятку. Сумма полученной взятки составила 152 тысячи рублей. Уточняется, что сейчас АО «Судостроительный завод «Волга» выполняет предназначенный для ВМФ РФ госзаказ на строительство военного судна. Для выполнения заказа был привлечен субподрячик, с руководителя которого начальник АО «Волга» требовал взятку за проведение приемки работ и установление сотрудничества с компанией.

Также, в Дзержинске возбудили уголовное дело по факту нарушений при исполнении мероприятий национального проекта «Культура» в библиотеке. МБУ заключило контракты с несколькими строительными организациями на капитальный ремонт здания библиотеки. Однако, один из подрядчиков не выполнил условие.

Кроме того, в Арзамасе задержан начальник местного отдела по работе с личным составом ОМВД России. По версии следствия, 15 июня 2021 года подозреваемый получил 80 тысяч рублей от сотрудника своего же отдела. Как оказалось, подполковник полиции в корыстных целях выманил страховые выплаты у инспектора ГИБДД, который получил травму во время исполнения своих должностных обязанностей.