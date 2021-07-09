В Автозаводском и Московском районах Нижнего Новгорода отключат свет 9 июля

В пятницу, 9 июля, жителям двух районов Нижнего Новгорода временно отключат электричество. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключение связано с плановыми работами на системах ЖКХ.

Без света с 09:00 до 16:00 остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на улице пр. Ильича, 23а, 25.

В Московском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остался дома на улице Героев, 34, 42, 48 с 08 до 17:00, также улице Левинка,1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 30 с 12 до 17:00, и с 13:00 до 16:00 на улице Коминтерна, 18а, 21.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, электричество временно отключали в жилых домах на 13 улицах Нижнего Новгорода в воскресенье, 4 июля. Так, электроэнергию из-за проведения плановых работ отключат с 8:00 до 17:00 на улицах Трудовая, Ульянова, Провиантская, Семашко, Большая Печерская, Студеная, Пискунова, Грузинская, Ильинская, Нижегородская, а также площадей Театральная, Минина и Пожарского, переулка Университетский.