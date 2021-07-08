В городской Думе обсудили содержание газонов в Нижнем Новгороде

7 июля 2021 года в городской Думе прошло заседание рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Правила благоустройства территории Нижнего Новгорода. Напомним, рабочая группа была создана по инициативе постоянной комиссии по экологии для изучения темы содержания городских газонов.

В заседании под руководством заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева приняли участие: Председатель городской Думы Олег Лавричев, председатель постоянной комиссии по экологии Татьяна Гриневич, депутаты Оксана Дектерева, Жанна Скворцова и Анна Круглова, представители администрации города, а также экологи Асхат Каюмов, Владислав Лазарев, Татьяна Паутова, Елена Варшав.

«Сейчас видовые места Нижнего Новгорода, парки и дворы превращаются в утрамбованные пустыни косильщиками, которые выкашивают триммерами траву под корень. Это хотелось бы предотвратить. При соблюдении разумных правил ухода за газонами можно и город содержать в опрятном виде, и с экологической точки зрения соблюсти все нормы», – заявила Татьяна Гриневич.

Оксана Дектерева отметила, что сейчас меры ответственности за содержание городских газонов носят односторонний характер: «Мы штрафуем за то, что трава становится выше 15 сантиметров, но у нас не предусмотрено ответственности за то, что газон был нарушен. Сейчас стоит жаркая погода, а я наблюдаю, как около моего дома косят невысокую еще траву. Скошенный, например, неделю назад, участок представляет собой выжженное поле, а ответственности за это нет». Депутат также предложила ввести мораторий на покос травы в аномальную жару.

Жанна Скворцова подтвердила, что жители округа на приемах часто жалуются на скашивание растительности в палисадниках. По ее мнению, необходимо установить разные параметры покоса для разных видов травяного покрытия.

В ходе обсуждения экологи отметили, что регулярное выкашивание подходит только для специализированных газонов, которые успевают за это время хорошо обрастать. При этом регулярно должен производиться полив и подсев газона. «Вот и мы понимаем, что выбривание зеленых территорий без учета их особенностей приведет к тому, что мы лишимся большой части зеленых легких нашего города», – подчеркнула кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, химии и биолого-химического образования НГПУ им. К. Минина Елена Варшав.

Председатель городской Думы Олег Лавричев поблагодарил депутатов и экспертов за предметный разговор и внимание к важной экологической теме. «Правила благоустройства должны учитывать все особенности городской среды, не нарушать и не вредить экологии. Мы должны сделать так, чтобы природные ландшафты Нижнего Новгорода сохранялись в своем первозданном виде. Надеюсь, нам удастся достигнуть компромиссных решений для внесения поправок в Правила благоустройства. Все замечания и предложения, высказанные сегодня участниками рабочей группы, прошу учесть и сформулировать в виде необходимых поправок», – отметил Олег Лавричев.

Подводя итоги обсуждения, Николай Сатаев сообщил, что рабочая группа проанализирует все высказанные предложения и продолжит подготовку поправок в нормативно-правовую базу. Также будет учтен опыт содержания газонов в других городах в средней полосе России.