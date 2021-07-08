Захар Прилепин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области

Захар Прилепин и его сторонники выдвинуты кандидатами в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородское отделение Движения Захара Прилепина.

Список кандидатур в депутаты возглавил писатель Захар Прилепин. Помимо его в депутаты выдвинуты кандидатуры в его сторонников: Андрей Полеводин, Марина Кулакова, Алексей Малышев, Алекснадр Зотин и Олег Паняев.

Кроме того, партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинула кандидатов по всем 25 округам и 25 региональным группам.

- Мы идем в Законодательное собрание Нижегородской области, чтобы защитить интересы простых нижегородцев, добиться лучшей жизни для всех жителей региона, — заявил руководитель Нижегородского регионального отделения Движения Захара Прилепина Андрей Полеводин.

Так, региональная конференция, на которой представили списки кандидатов в Законодательное собрание Нижегородской области, прошла в четверг, 8 июля.