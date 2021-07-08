Авиашоу за 7 млн рублей покажут в Нижнем Новгороде

Авиашоу Кубка России по самолетному спорту 12-15 августа проведут в Нижем Новгороде. Оно пройдет над акваторией реки Волга в районе острова напротив стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, в воздухе во время шоу покажут такие фигуры, как восьмерка горизонтальная, косая петля, роспуск группы в разные стороны, встречный проход двух самолетов, ножницы из двух самолетов, вентилятор, групповой проход. Фигуры пилотажа будут исполнять самолеты Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55, EXCTRA-330, L-29, L-39.

Также известна максимальная цена контракта – она составит 6,9 млн рублей. В ближайшее время, 14 июля, определят подрядчика, который займется организацией шоу.

Напомним, что стал известен подрядчик, который благоустроит парк им. Кулибина в Нижнем Новгороде. Аукцион наконец-то признали состоявшимся. Так, заказ на благоустройство получила столичная компания «Московское наследие».