70 нижегородских семей наградят в День семьи, любви и верности 8 июля

Завтра, 8 июля, в День семьи, любви и верности 70 семей Нижегородской области наградят медалями "За любовь и верность". День памяти Петра и Февронии – покровителей брака и семьи – отмечают в регионе ежегодно. Медалями наградят супружеские пары, прожившие вместе больше 25 лет. А также награждённым вручат памятные подарки. Ими станут пары, известные среди нижегородцев, те, кто воспитал своих детей достойными гражданами и патриотами. Об этом проинформировали в нижегородском министерстве социальной политики.

– Семья – это самое ценное в жизни каждого человека. Именно она даёт ощущение твёрдой почвы под ногами, укрепляет силы, помогает каждому из нас двигаться вперёд, созидать и развиваться, – подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров. – А неразрывные семейные узы наполняют нашу жизнь радостью, сохраняют веру и вселяют надежду на лучшее. Семья дарит счастье материнства и отцовства. Формирует характер и жизненные ценности ребёнка. Играет особую роль в развитии общества и в воспитании молодёжи.

Начиная с 2009 года – когда День семьи, любви и верности стал отмечаться в России, – медали "За любовь и верность" получили 640 семей.

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