Нижегородец Михаил Доринов стал победителем Кубка России по плаванию Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Нижегородский спортсмен Михаил Доринов стал победителем Кубка России по плаванию. Соревнования прошли в Обнинске Калужской области. Информацией о результатах Кубка России поделились в городском департаменте физической культуры и спорта мэрии Нижнего Новгорода.

Нижегородскую область на соревнованиях Кубка России представляли две команды, состоящие из 30 спортсменов каждая. Михаил Доринов – воспитанник спортивной школы "Нижегородец" – победил на дистанции 200 метров брассом, взяв золотую медаль. Его результат составил 2.10,07. А с результатом 1.01,32 на дистанции 100 метров брассом он взял бронзу.

– Михаил также набрал наибольшее число очков ФИНА среди всех участников Кубка России. В копилке спортсмена 911 очков, – обратили внимание в городском департаменте физической культуры и спорта.

Помимо этого, хорошие результаты показали пятеро других нижегородских спортсменов: это Иван Баленков (СШ "Нижегородец" – ЦСП), Артём Шаров (НОСШОР "Дельфин"-ЦСП), Максим Третьяков (СШ "Сормово" – ЦСП), Мария Васильева (СШ ДС "Юность" – ЦСП) и Анастасия Корзунина (СШ "Сормово" – ЦСП).

– В финале Кубка России по плаванию подводился командный зачёт по группам среди субъектов РФ. Сборная Нижегородской области в сильнейшей первой группе заняла 7 место с результатом 888 очков, – резюмировали в городском департаменте физической культуры и спорта.

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