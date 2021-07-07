Детская площадка-кораблик открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

На нижегородской Стрелке открылась детская площадка в форме корабля. Её возведение приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, до которого осталось чуть больше месяца. Игровой комплекс расположился рядом с Александро-Невским кафедральным собором. Он включает в себя морской корабль, детские качели и тематические малые архитектурные формы, как сообщили в администрации города.

На церемонии открытия площадки присутствовали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и зампредседателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Алла Ситнова.

– В преддверии юбилея города детская площадка на одном из видовых его мест – это подарок и для детей, и для родителей, которые совсем скоро будут приходить сюда отдыхать после завершения проходящего сейчас благоустройства территории Стрелки. Игровой комплекс не только красивый и современный, но и безопасный, что очень важно, – заявил Юрий Шалабаев.

По мнению инициаторов проекта, игровая площадка должна стать дополнительным местом притяжения на территории Стрелки. Алла Ситнова прокомментировала:

– Сбер поздравляет Нижегородскую епархию с открытием новой детской площадки. Мы всесторонне поддерживаем развитие инфраструктурных проектов в рамках программы Нижний-800, в частности строительство новой детской площадки. Уверена, новый игровой комплекс станет прекрасным дополнением и новым местом отдыха для нижегородских семей.

Площадка будет открыта круглые сутки и доступна для всех желающих.

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