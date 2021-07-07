Крытый теннисный корт появится рядом с парком "Дубки" в Нижнем Новгороде Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с парком "Дубки" в Ленинском районе Нижнего Новгорода появится крытый теннисный корт. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на документы, опубликованные на сайте городской администрации.

Площадь будущего корта составит 13,88 гектара. Располагаться он будет в границах улиц Таганская, Адмирала Нахимова, Подводников и проспекта Ленина. На сегодняшний день эта территория заставлена гаражами.

Проект теннисного корта разработали в ООО "Сфера" по заказу ООО "Прилив". В одноэтажном здании будут два зала общей площадью в 2 264 квадратных метра. Одновременно на корте смогут заниматься до 8 человек.

В том числе проект спортивного объекта предполагает облагораживание прилегающей территории и строительство парковки на десять машино-мест.

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