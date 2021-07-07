Четыре расселённых аварийных дома Сормова снесли в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода снесли четыре аварийных расселённых дома. Они находились на улицах Новосоветская, Лобачевского, Ударная и Циолковского. Информирует об этом нижегородская мэрия со ссылкой на администрацию Сормова.

– Аварийные расселённые дома всегда вызывают опасения у живущих рядом. Там любят собираться асоциальные элементы и молодёжь. Особенно много обращений поступало по дому на улице Новосоветская, – отметили в сормовской администрации.

В мэрии города напомнили, что до конца 2021 года в Нижнем Новгороде снесут ещё 16 аварийных жилых домов.

Дома на улицах Новосоветская и Лобачевского расселили в 2020 году. Первый был построен в 1937 году, второй – в 1929-м. В доме на Новосоветской были четыре коммунальные квартиры, а в доме на Лобачевского – шесть квартир. Жильцам-нанимателям предоставили новое жильё, а собственникам выплатили выкупную стоимость.

Дома на улицах Ударная и Циолковского расселили в текущем году.

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