Уголовное дело по 67 эпизодам мошенничества трёх хирургов рассмотрит Дзержинский суд

В Дзержинском городском суде рассмотрят уголовное дело против сосудистых хирургов Андрея Васягина (дзержинская больница скорой медицинской помощи), Максима Кудыкина (главврач Балахнинской ЦРБ) и Романа Дерябина (нижегородский онкологический диспансер). Их привлекли к ответственности по обвинению в многократном мошенничестве, заключавшемся в проведении платных операций на сосуды, за которые жители не должны были платить. Пройти лечение те, по версии следствия, имели право по программе ОМС. Общий ущерб мошенничества трёх врачей оценили на сумму порядка 7,5 миллиона рублей. В защиту обвиняемых Ассоциация флебологов России собрала тысячи подписей, чтобы доказать, что медики не обманывали пациентов. Свою вину сами врачи, в том числе, не признали. Информацией об этом поделились в "Ъ-Приволжье".

По общим подсчётам, Андрею Васягину, Максиму Кудыкину и Роману Дерябину предъявили обвинение по 67 эпизодам мошенничества. Это число человек, написавших заявления о хищении средств.

Защита намерена доказать, что специалисты не обманывали пациентов, а честно информировали, что необходимые операции можно сделать быстрее: ускорить процесс позволит покупка расходных материалов за свой счёт, не дожидаясь закупки по квотам ОМС. Более того, в защиту медиков имеются показания благодарных пациентов, плативших деньги добровольно и заявивших следствию об отсутствии ущерба.

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