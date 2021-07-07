Храм на 350 человек построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода построят храм на 350 человек. Располагаться он будет по адресу: улица Героя Самочкина, дом 2 – на месте заброшенного двухэтажного здания. Информирует об этом "Ъ-Приволжье" со ссылкой на данные нижегородской мэрии.

Примечательно, что в публичных слушаниях участвовали всего четыре человека. Один из них высказался против строительства нового храма, сославшись на избыточное число храмов в городе. Оставшиеся участники поддержали проект Нижегородской епархии РПЦ.

Старый дом на улице Самочкина обнаружили три года назад во время инвентаризации разрушенных неиспользуемых объектов. Власти передали его церкви, а прихожане провели уборку территории здания.

На участке земли площадью 870 квадратных метров РПЦ планирует возвести каменный храм во имя мученика Алексия (Алексея Нейдгардта).

СПРАВКА:

Алексей Нейдгардт был гвардейским поручиком и с 1896 по 1906 годы – предводителем нижегородского дворянства. Он много жертвовал на строительство храмов, а также помогал средствами в создании Народного дома (нынешнего Театра оперы и балета). В 1918 году Алексей был расстрелян с двумя священослужителями чекистами по указанию губернской ЧК.

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