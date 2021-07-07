У 477 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 7 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 477 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 127 825 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 297 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 117 819 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 28 человек не справились с болезнью. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 4 401.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заражения снова значительно возросли.

Напомним, в Нижегородской области составили портрет типичного противника вакцинации.

Вместе с тем Давид Мелик-Гусейнов ответил на самые непростые вопросы о COVID-19.

Также стало известно, что в конце июля в регион поступит вакцина КовиВак, а для прохода на массовые мероприятия нижегородцам стали выдавать "Мультипассы 800".

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