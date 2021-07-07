Елена Гурьева назначена и.о.главврача Нижегородской областной детской больницы

Исполняющей обязанности главного врача Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) назначена Елена Гурьева. Приказ о её назначении подписал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов.

С 2018 года Елена Гурьева возглавляет Детскую городскую клиническую больницу №1 (ДКГБ №1), а также является главным внештатным педиатром областного Минздрава.

– Это решение принято для синхронизации работы двух крупнейших педиатрических стационаров Нижнего Новгорода – детской городской и областной больниц, – пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Система здравоохранения давно перестала делиться на город и область, а для оказания экстренной медицинской помощи, особенно детской реанимации, часто приходится создавать совместные врачебные бригады НОДКБ и ДКГБ. Теперь их работу будет координировать единый центр.

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