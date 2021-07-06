Новое общественное пространство откроют в районе "Квартал 1833 года" к юбилею Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде, к его 800-летию, появится новое общественное пространство в районе "Квартала 1833 года", то есть на участке улица Горького – улица Решетниковская – переулок Гранитный. Об этом информирует нижегородское областное правительство.

– Ситуация с этой территорией непростая: на протяжении более 10 лет она была в запустении. Здесь находились расселённый дом и нежилые объекты в аварийном состоянии, недострой, – отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

А также министр обратил внимание, что участок был в собственности у более чем 10 человек. Из-за чего приходилось заниматься урегулированием судебных вопросов.

– С одним из собственников – ООО СЗ "Старт-Строй" – удалось договориться о том, чтобы инвестор благоустроил это общественное пространство за свой счёт, – добавил Сергей Баринов.

Концепцию активации названной территории разработали в Институте развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) с учётом истории места. Отмечено также, что тематические зоны будут напоминать утраченную застройку исторического квартала.

– Особенностью места станет озеленение, – сказала директор ИРГСНО Дарья Шорина. – Всего в новом пространстве появится более 50 деревьев. Их высадят в специальных кадках в уровень с землей, чтобы в дальнейшем можно было их пересадить, когда начнётся развитие территории, так как данное благоустройство носит временный характер – фактически это тактическая урбанистика, чтобы убрать многолетний забор.

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