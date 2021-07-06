Тело подростка извлекли из воды в Павловском районе Нижегородской области

В Павловском районе Нижегородской области из воды извлекли тело подростка. Данными о трагедии поделились в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть сегодня, 6 июля, в 17:30. Спасатели выехали на место – на берег реки Оки, около рабочего посёлка Тумботино в Павловском районе региона. Тело подростка 2005 года рождения извлекли из воды в месте, не оборудованном для купания, работники АСО города Павлово. Тело погибшего передано полиции.

В настоящий момент обстоятельства гибели устанавливаются.

Какие-либо другие данные официальные источники пока не сообщают.

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