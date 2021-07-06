Стадион «Нижний Новгород» может стать участником эксперимента по добровольной идентификации зрителей

До семи стадионов клубов Российской премьер-лиги могут стать участниками эксперимента по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников. Есть в этом списке и стадион «Нижний Новгород». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

- В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: "Газпром-Арена" (Санкт-Петербург), "Фишт" (Сочи), "Екатеринбург-Арена" (Екатеринбург), "Ак Барс - Арена" (Казань), "Нижний Новгород", "Ростов-Арена" (Ростов-на-Дону) и "Самара-Арена" (Самара), - рассказали в министерстве. - Для проведения эксперимента предлагается использовать портал и мобильное приложение «Госуслуги», единую биометрическую систему (ЕБС), информационные системы контроля доступа стадионов, а также информационную систему идентификации болельщиков

Уже известно, что получение карты зрителя будет добровольным. При этом она не будет иметь физического носителя.