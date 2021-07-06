Бытовую технику и сертификаты на бесплатное электропотребление разыгрывает "ТНС энерго НН"

В "ТНС энерго НН" подробно рассказали, как можно заработать энергобонусы в программе лояльности "Энергобонус рубль бережёт" и как выиграть бытовую технику и даже сертификаты на бесплатное электропотребление на суммы 3 000 и 13 000 рублей.

Программа лояльности стартовала в мае 2021 года. Энергобонусы (ЭБ) начисляются ежемесячно до конца года и единоразово в январе 2022 за выполнение условий программы: за оплату счёта до 10 числа каждого месяца, за использование сервиса "электронная квитанция" на протяжении 2021 года, за оплату рекомендуемого платежа на протяжении 6 месяцев в 2021 году и многое другое. Подробнее условия акции можно узнать на официальном сайте "ТНС энерго НН".

Количество накопленных ЭБ напрямую влияет на вероятность выигрыша:

От 25 ЭБ – можно выиграть сертификат на бесплатное электропотребление на суммы 3 000 рублей и 13 000 рублей;

От 13 до 25 ЭБ – возможность выиграть сертификат на мелкую бытовую технику от партнёров акции.

Итоги акции подведут в феврале 2022 года. Организатор, то есть "ТНС энерго НН", определит 100 победителей. Алгоритм отбора и количество начисленных ЭБ можно будет узнать на сайте nn.tns-e.ru с 25 июля.

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