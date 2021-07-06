Обязательную вакцинацию для беременных не будут водить в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области не планируется вводить обязательную вакцинацию для беременных. Об этом на специальном брифинге рассказала глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

- Вакцинацию проводят в соответствии с инструкциями к препарату, - напомнила Наталия Кучеренко. – В случае с беременными принимать решение о вакцинации, женщина должна проконсультировавшись со своим врачом. Однако об обязательной процедуре речь пока не идет.

В свою очередь, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов напомнил о действующем режиме самоизоляции для беременных нижегородок. Пока отменять его никто не собирается.

Ранее стало известно, что четвертая волна коронавируса может прийти в Нижний Новгород во второй половине сентября.