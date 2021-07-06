Канатную дорогу от "Заречной" до "Швейцарии" построят за 2,6 млрд рублей

На строительство ещё одной канатной дороги в Нижнем Новгороде, которая соединит станцию метро "Заречная" с парком "Швейцария" в нагорной части, потребуется 2,6 миллиарда рублей. Как сообщили в "Ъ-Приволжье", оценку перспективе строительства дали в нижегородском областном правительстве в материалах к Московскому урбанистическому форуму.

Известно, что канатная дорога пройдёт над Окой и парком "Швейцария" до проспекта Гагарина. В правительстве отметили, что её строительство включено в общий проект модернизации транспортной системы Нижегородской агломерации.

Сроки строительства указаны не были.

А также, согласно подписанному в 2019 году соглашению между нижегородским правительством, мэрией города и ООО "Национальные канатные дороги", рассматривается вариант строительства канатной дороги от Автозаводского района до посёлка Новинки. Последний сейчас в процессе присоединения к Нижнему Новгороду.

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