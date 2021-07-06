3% привитых нижегородцев заболели коронавирусом

3% всех сделавших прививку в Нижегородской области, заболели коронавирусом. Такие данные озвучил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на специальном брифинге.

- Из тех кто привился, примерно 3% заболели коронавирусом. Мы не распределяем – после первой или второй дозы вакцины человек заболел, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Нередко бывает так, что человек делает первую дозу вакцины, а потом забывает обо всех мерах безопасности – не соблюдает социальную дистанцию, перестает носить маску. В результате, заболевает.

Медики напомнили, что сделавший прививку человек может заболеть коронавирусом. Однако перенесет его намного легче, чем если бы не стал делать прививку.