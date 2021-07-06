Два человека пострадали при падении строительных лесов в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний №1"

Сегодня, 6 июля, при обрушении строительных лесов в Канавинском районе Нижнего Новгорода пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородскому региону.

По данным ведомства, ЧП случилось сегодня около полудня: в 11:50 в дежурную часть поступило сообщение о падении строительных лесов на улице Чкалова, дом 9. На место происшествия выехали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.

Кроме того, на канале "Нижний №1" очевидцы поделились фотографией с места инцидента.

О состоянии пострадавших при ЧП пока ничего не известно.

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