Вакцина КовиВак поступит в Нижний Новгород в конце июля

Вакцина КовиВак должна поступить в Нижний Новгород в конце июля 2021 года. Правда, в весьма ограниченных количествах. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на специальном брифинге.

- К концу июля должны привезти 1-2 тысяч упаковок вакцины КовиВак, - пояснил министр. – Это примерно две тысячи доз на две тысячи человек. Они будут распределены на все поликлиники – максимум 20-30 доз. Они исчезнут в считанные секунды. Поэтому я советую не ждать другие вакцины, а прививаться тем, что есть. Тем более, что медицинские показания у КовиВака гораздо более жесткие, чем у Спутника. Спутник разрешен и пожилым людям, и беременным.

Напомним, ранее в Нижегородской области была объявлена обязательная вакцинации для нескольких категорий граждан. Среди них работники сферы услуг, образования, медицины и еще целого ряда направлений.