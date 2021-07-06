"Мультипассы 800" стали выдавать нижегородцам для прохода на массовые мероприятия Фото: Инстаграм

Нижегородцам стали выдавать специальные "Мультипассы 800" – по ним привитых жителей и жителей с антителами будут допускать на массовые мероприятия в городе. Ведущий "Нижний 800" Алексей Молев разместил фотографию, на которой изображён один такой "Мультипасс 800", в stories своего Instagram-аккаунта (@leshamolev).

К сведению, в мультипассах будет собрана информация о наличии QR-кода, заболевания, прививки и ПЦР-теста. Для доступа на фестиваль "Горький фест" будет использоваться этот же сервис.

Алексей Молев добавил, что к использованию мультипассов уже прибегли вчера, 5 июля, на Чемпионате Европы по пятиборью в Нижнем Новгороде. В опубликованной им истории видно, как выглядит специальная карта: крупными буквами написано "МУЛЬТИПАСС 800", под этой надписью фото человека, предоставляющего пропуск, затем имя, фамилия и отчество по-русски и по-английски. И ниже – QR-код.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области создали портрет типичного антипрививочника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!