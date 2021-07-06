Психиатров и наркологов привлекут к вакцинации от коронавируса

К работе на вакцинальных пунктах планируется привлечь психиатров, наркологов и стоматологов. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сейчас мы проводим донастройку вакцинальных пунктов, чтобы вывести их на нормальный режим работы и избежать очередей, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Раньше это было невозможно, в первую очередь, из-за нехватки медиков. Надо понимать, что кратно за последние полтора года число медицинского персонала в нашей стране не увеличилось. Чтобы подготовить медсестру необходимо четыре года, а врача – шесть лет. Сейчас мы максимально мобилизовали ресурсы для вакцинальных пунктов, в том числе привлекли специалистов из непрофильных организаций – из наркологических и психиатрических направлений. Нам даже помогают стоматологи. Все равно это врачи.

Напомним, ранее стало известно, что время работы вакцинальных пунктов в торговых центрах будет увеличено. Теперь они будут работать в соответствии с графиком работы самого торгового центра.