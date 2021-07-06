Четвертая волна коронавируса может прийти в Нижний Новгород в сентябре

Четвертая волна коронавируса может прийти в Нижний Новгород во второй половине сентября. Об этом на совместном брифинге рассказали министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и глава регионального Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

- Третью волну заболеваемости уже не остановить, мы сейчас находимся на подъеме, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Коллективный иммунитет нижегородцев после прививки сработает только через 20-30-40 дней. Поэтому вакцинация – это тормоз для четвертой волны коронавируса, которая может начаться во второй половине сентября. Именно поэтому так важно сейчас прививаться той вакциной, которая есть.

Напомним, ранее в Нижегородской области была введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан. Среди них работники медицины, образования, транспорта и сферы услуг.