У 454 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 6 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 454 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 127 348 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 247 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 117 522 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 26 человек не справились с болезнью. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 4 373.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заболеваемости уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заражения снова значительно возросли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области составили портрет типичного противника вакцинации.

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