НГТУ поднялся в рейтинге изобретательской активности российских университетов

НГТУ имени Алексеева на 11 пунктов поднялся в рейтинге изобретательской активности российских университетов. Среди 98 вузов он занял место в группе 18-23. Для сравнения в 2020 году он находился в группе 29-31. Таковы итоги рейтинга аналитического центра «Эксперт», являющегося одним из эффективных инструментов бенчмаркинга научной продуктивности отечественных вузов.

- Среди опорных университетов, вошедших в рейтинг, нижегородский политех имеет самые высокие показатели в блоке «Востребованность», - говорится в рейтинге. - По числу полученных лицензий - 86,5 (80), технологий, запатентованных за рубежом (21,67) и зарубежных патентов (15,2).

Как рассказали составители рейтинга, оценка изобретательской активности строится на анализе деятельности университетов в области патентования разработок. Анализируемые в рамках рейтинга показатели разделены на три блока: «Исходные условия» (вес — 10%), «Качество» (30%), и «Востребованность» (60%).