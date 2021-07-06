В Мининском университете запустили программу по работе с детьми с особенностями развития

В Мининском университете стартовала программа дополнительного профессионального образования по работе с детьми с особенностями развития. Она базируется на программе «9 шагов: тренинг родительских навыков» - программы Всемирной организации здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба Мининского университета.

- По инициативе полпреда президента РФ Игоря Комарова в 2019 году общественный проект «Ментальное здоровье» стартовал в ПФО, и Нижегородская область стала одним из первых регионов, включившихся в реализацию, - рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков. - Мининский университет активно включился в проект. Фондами «Обнаженные сердца» и «Выход» при содействии нашего вуза и ПИМУ была разработана специальная программа ДПО.

Планируется, что эта программа позволит обучить специалистов, которые в дальнейшем повысят компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения детей с особенностями развития. На базе Мининского университета пройдут очные занятия с 5 по 8 июля. Вслед за этим слушатели смогут проконсультироваться с родителями и опробовать полученные знания на практике.Программа обучения продлится до 30 октября.