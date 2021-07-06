Работу шести майнинговых ферм пресекли в Нижнем Новгороде

Деятельность шести майнинговых ферм пресекли в Нижнем Новгороде. Их обнаружили специалисты "Нижновэнерго" совместно с сотрудниками полиции в одном из сараев города.

Сообщается, что незаконная находка была сделана 15 июня. Энергетики в присутствии полиции установили: сарай с шестью майнинговыми фермами неправомерно подключен к сетям филиала "Нижновэнерго" через воздушные линии электропередач. В момент проверки нагрузка на сеть была на уровне 7-8 кВт.

В результате рейда составили акт о неучтённом потреблении электричества в объёме 218 тысяч кВтч. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

На момент проверки собственника сарая выявить не удалось. Местные жители описывают двух неизвестных мужчин, которые самовольно оборудовали постройку.

Сотрудники подразделения безопасности "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" продолжают вести системную работу по выявлению и пресечению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!