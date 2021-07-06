Прокуратура проверит посадку детей-инвалидов на теплоход в Городце

В Нижегородской области прокуратура начала проверку по факту инцидента с посадкой детей-инвалидов с затопленного причала в Городце. Напомним, 1 июля в Городце после проливного дождя затопило набережную. В результате туристам, в том числе детям-инвалидам, пришлось полчаса стоять по колено в воде в ожидании теплохода.

- По поручению прокурора области по факту инцидента, произошедшего с детьми-инвалидами, пришедшими на экскурсию, организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и о защите прав инвалидов, - рассказали в пресс-службе Нижегородской областной прокуратуры. - Проведение проверки поручено Городецкому городскому прокурору. Отдельно будет дана оценка деятельности организации, оказывающей экскурсионные услуги. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.