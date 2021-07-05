Движение транспорта будет ограничено на участке дороги улицы Провиантской в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной будет приостановлено с 10:00 до 15:00 6 июля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, уточняется, что объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам, а на подъездах домов установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта временно ограничат на улице Головина в Нижнем Новгороде. Дорогу перекроют с 5 июля по 12 августа.

Кроме того, движение транспорта в Нижнем Новгороде приостановят с 00:01 до 23:59 на Нижне-Волжской набережной, площадях Благовещенской и Маркина 26 июня, 3, 10,17,24, 31 июля, а также 7,14,28 августа и 4,11 и 18 сентября 2021 года.