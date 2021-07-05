Забор у Нижегородской ярмарки уберут во время благоустройства

Забор у Нижегородской ярмарки протяженностью 1,1 тысяч метров уберут во время благоустройства территории. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на автономной некоммерческую организацию «Центр 800», которая курирует всю работу.

Так, после благоустройства территории Нижегородской ярмарки ее ограждение отправится на склад.

- Ограждение было установлено в 1992 году, когда на ярмарке вновь стали проводиться выставки. Исторической ценности ограждение не представляет, будет оставлена его небольшая часть напротив фонтана как память о наследии ярмарки 90-х годов,— сообщили сотрудники «Центра 800».

Основной причиной демонтажа забора стало то, что он закрывает обзор на главный ярмарочный дом. Кроме того, управление государственной охраны объектов культурного наследия поддержало решение убрать ограждение. Однако, при этом сообщается, что предусмотрена возможность установки временных ограждений во время проведения различных мероприятий на Нижегородской ярмарке. Это будет зависеть от масштабов мероприятия.

Напомним, что снос исторического ограждения на Верхне-Волжской набережной приостановили. Собственник не согласовал снос ограды. Разрушение части исторической ограды вызвало много вопросов у неравнодушных граждан. Некоторые даже написали главе региона в комментариях Instagram.