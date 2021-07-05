Суд оставил без рассмотрения иск нижегородца к Михаилу Горбачеву

Приокский районный суд в Нижнем Новгороде решил оставить без рассмотрения иск к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Такое решение суд принял в понедельник, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Так, причиной претензии нижегородца Виктора Сыромолотова стала незаконность бездействия бывшего президента СССР, что в итоге привело к распаду Советского Союза.

Кроме Горбачёва, ответчиками по делу выступают Госдума РФ, Правительство РФ, Совет Федерации РФ и администрация Приокского района.

Напомним, что 11 июня стало известно, что нижегородский районный суд рассмотрит иск на бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, поданный Виктором Сыромолотовым. Ответчиками по этому делу выступят администрация Приокского района Нижнего Новгорода, Госдума РФ, правительство РФ и Совет Федерации России. Иск в суд подали активисты Национально-освободительного движения Нижегородской области 2 марта 2021 года.

Также известно, что суд принял иск к рассмотрению, а ближайшее заседание по делу назначено на 11 августа 2021 года.